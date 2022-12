Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Sábado 31 de diciembre de 2022, p. 2

¿Qué es la vida sin la esperanza? pregunta el activista y teórico Marshall Ganz (Michigan, 1943), quien presentó en México su libro ¡Sí se puede!: Estrategias para organizarse y cambiar el mundo (coedición Grano de Sal/colectivo Ensamble/Leading Change Network), el cual reúne por primera vez en español algunos de los textos esenciales para introducirse en la enseñanza de liderazgo, organización y sociedad civil, temas que imparte como docente en la Universidad Harvard.

En entrevista con La Jornada, el autor asegura que muchas veces la falta de esperanza, aceptar las cosas como están porque no hay de otra , evita que uno reclame una mejoría; por eso, añade, una de las cosas más importantes al organizarse es hallar las fuentes de esperanza, porque si uno no imagina que puede ser diferente, entonces no toma riesgos, no vota. Cultivar la esperanza es casi una tarea fundamental. Luego, buscar la solidaridad, porque con ella hay más esperanza, más fuerza, más amor y fortalecimiento .

Ganz conoció en Bakersfield, California, donde creció, al legendario líder y activista César Chávez cuando empezaba el movimiento campesino. Se unió a él durante 16 años, experiencia en la que encontró otra comunidad sin derechos políticos ni laborales .

Trabajar con Chávez y su movimiento, recuerda, fue un gran aprendizaje , porque se lograron cambios verdaderos respecto de cómo las personas se veían a sí mismas y a su comunidad, además de que lograron transformar las leyes y las condiciones laborales.

Descubrí que si las personas no son autoras de los cambios, lo que se da se puede retirar. En California hay una historia llena de acciones opresivas, desde contra los nativos, chinos, japoneses y, claro, los trabajadores mexicanos , con los que Ganz aprendió español.

El autor, considerado uno de los principales artífices en 2007 de la campaña que llevó a Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos, explica que hay que comprender cómo trabaja el poder, que en realidad es una relación de interdependencia. Es como en las asambleas. Si tú necesitas más lo que yo tengo, y yo no necesito lo que tú tienes, ¿quién tiene el poder? Es una relación entre necesidad y recurso. Nadie tiene el poder por el puesto que ocupa, sino porque otros necesitan lo que tiene. Balancear estos poderes es casi un requisito para la democracia, porque de otra manera ésta es sólo una palabra .

En dos años entendí lo que significa el racismo