Otro caso es el denominado Hospital de Jesús, en el que ya se estableció el robo de documentos del AGN. En este asunto colaboraron con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ya que los bienes estaban por ser vendidos en Estados Unidos. La ayuda e información de una investigadora española, añade Palafox, fue valiosa para persuadir a las autoridades estadunidenses de que eran documentos sustraídos de nuestro archivo y los legítimos propietarios dijeron que lo más sano era no seguir en la disputa . De los 26 documentos involucrados, 16 ya fueron repatriados y uno está por llegar al país.

En entrevista con La Jornada, el funcionario lamentó que en el AGN durante muchísimos años no se hizo un trabajo de registro y descripción de los documentos que se tienen y, por lo tanto, ¿cómo vamos a acreditar que un bien nos fue robado?

El Archivo General de la Nación (AGN) investiga cuatro casos a partir de los cuales se van a desarrollar los criterios de protección del patrimonio documental de México, pues aunque las leyes vigentes en torno a los documentos históricos del país son suficientes, falta que los jueces establezcan precedentes legales claros (jurisprudencia) sobre qué está protegido y qué no , informó Marco Palafox, director de Asuntos Jurídicos y Archivísticos de la institución.

El jurista narra que es la primera vez que, en el ámbito internacional, se va a lo contencioso puro y duro. Un investigador avisó de la venta en Boston, Massachusetts, al director general del AGN, quien nos instruyó que hiciéramos todo lo posible para detenerla .

Para acelerar el proceso, en vez de recurrir a gestiones diplomáticas, se llamó en junio pasado a la línea de denuncia pública de la FBI para informar del documento robado. Palafox explica que esta vía fue necesaria para asegurar que el documento no fuera vendido y se perdiera su pista. “Teníamos que actuar en lo inmediato porque la subasta estaba a la vuelta de la esquina.

No es una forma ortodoxa; fue muy extraña, simpática, pero al final funcionó: no habían pasado ni dos horas y ya nos había contactado la unidad de la FBI a través de la embajada de Estados Unidos en México , instancia que asumió el caso, lo que generó un vínculo directo para la atención de este tipo de asuntos.

En ese entonces, la orden de compra del siglo XVI, firmada por Cortés, fue asegurada. Según el expediente judicial del fiscal federal de Massachusetts, fue robada del AGN antes de 1993, reportó entonces The New York Times.

Relata que tuvieron elementos para sostener ante el procurador o ante el juez que esos documentos son nuestros. Aquí estamos hablando de un robo. Los presentamos a la FBI y con ello se pudo persuadir a la autoridad estadunidense y al dueño de la casa de subastas para que no se vendiera el documento y se retuviera .

El caso involucra ya tres documentos que han surgido a partir de las investigaciones. Denunciamos uno, pero las autoridades de Estados Unidos pusieron sobre la mesa otro bien y cuando el AGN realizaba análisis técnicos en los depósitos para sustentar el caso se percató de que hay más faltantes , agrega Palafox.