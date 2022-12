Ap

Martes 27 de diciembre de 2022, p. 8

Los Ángeles., El cantante de música country Zach Bryan lanzó el domingo un disco en vivo titulado: All My Homies Hate Ticketmaster (Todos mis amigos odian a Ticketmaster). Junto al álbum publicó en sus redes sociales: “Un problema masivo con un precio justo de las entradas para espectáculos en vivo.

He decido tocar en un número limitado de conciertos el próximo año en los que he hecho todo lo que he podido para lograr que los precios sean tan baratos como sea posible, y para probarle a la gente que las entradas no tienen que costar 450 dólares para ver un espectáculo bueno y honesto , escribió Bryan. Advirtió que él no tenía el control de los boletos para los festivales en los que tocará.

La declaración no menciona a Ticketmaster explícitamente, salvo por el título de su disco. Sin embargo, sí etiquetó a la compañía en una publicación aparte, en su Instagram, donde muestra su lista de canciones. La respuesta de la empresa no apareció.

Recientemente, Ticketmaster ha enfrentado en Estados Unidos un notable escrutinio y mala prensa, especialmente acerca del lanzamiento fallido de los boletos para la próxima gira de la estrella pop Taylor Swift, Eras Tour.

Una preventa a mediados de noviembre pasado colapsó la página y dejó a muchos seguidores sin boletos, mientras la venta general planeada para dicha gira tuvo que ser desechada debido a que el gigante dominante de las entradas se había quedado sin existencias. La debacle incluso ha llevado a varios fiscales generales estatales a abrir investigaciones.