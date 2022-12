V

uelvo a la ventana a la que siempre volvía hasta que dejé de volver. Es la misma. No que yo. La vegetación del jardín ha crecido mucho pero en orden y hay arbustos nuevos, la cerca de varas en el límite de la milpa está un poco podrida, sus tablones chimuelos, su vertical en riesgo. La invaden guías trepadoras. La milpa al otro lado, y la de atrás de la casa siguen al pie de las estaciones, van en su tiempo.

La habitación de donde me asomaba, horas, está vacía, pero quedan las ventanas, una mesa y una silla. En esencia, es el mismo tapanco de antes. Junto al baño, el espejo alto en el que nadie nunca se miraba.

Ya no están las comadrejas del traspatio, con la gracia fugaz de su estola ondulante. Tampoco la salamanquesa de falso veneno que habitaba en un denso matorral que ya no existe. Donde hubo árbol hay leña. Ya no se oyen los pasos nocturnos del tlacuache que por años vivió en mi techo y sólo nos conocíamos de oídas.

En una casa el tiempo pasa diferente a como lo atraviesa a uno. Los objetos que permanecen son de hielo. O de polvo roto. La han pintado, habitado, abandonado, ampliado. Hoy quisiera ser plumero y dar una fuerte mano a las capas inmóviles de la escarcha sobre las cosas. No busco cosa alguna, no sabría cuál buscar.

Al fin pega el sol con todos sus brillos sobre el césped y saca sombras del alero donde anidaron golondrinas, los setos imperfectos y el agua gris de la memoria que empapa los años como si nada y los renueva. Al fondo del amarillo de unas páginas invictas encuentro los poemas de un extraño dador cubano, en su tiempo emperador chino de la fijeza. El azar enamorado de sus dados.