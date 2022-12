Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Martes 20 de diciembre de 2022, p. 9

Bajo el lema de la banda británica Condemned 84 No bullshit, no politics. The real Oi! ( Sin mierda, sin política, ¡el oi real! ), un nuevo concierto de corte fascista en México fue difundido a través de las redes sociales de la agrupación.

La convocatoria virtual anuncia Presentación en vivo por primera vez en Sudamérica . La fecha está marcada para el 20 de mayo próximo y las entradas sólo pueden ser adquiridas por contacto directo, mediante correo electrónico o Whattsapp. En tanto, la ciudad y el lugar donde se llevará a cabo permanecen ocultos.

Royal Aces Convicted y Ejecución 1980, dos de las agrupaciones mexicanas anunciadas para presentarse junto a Condemned 84, también fueron parte del concierto neonazi que a finales de octubre llamó la atención por haber reunido a 300 personas en el clausurado salón Pentatlón. Ahí los asistentes, en su mayoría rapados, hicieron apología del nazismo con suásticas, tatuajes e imágenes de Adolfo Hitler. El cartel lo completan No Regrets, agrupación de Matehuala, San Luis Potosí, que se anuncia como rock skinhead; Legión 34 y Clockwork Skinhead.

Algunas de las agrupaciones que se mencionan forman parte del movimiento RAC, (Rock Against Communism, por sus siglas en inglés, o rock contra el comunismo), surgido a raíz de una serie de conciertos de rock político organizados por el partido fascista Frente Nacional del Reino Unido, a finales de los años 70. En España, desde donde se ha promovido a agrupaciones afines a esa ideología, se han establecido puntos en Madrid, Valencia y Barcelona, entre otras ciudades.