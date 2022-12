De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 20 de diciembre de 2022, p. 8

Con su mezcla de flamenco, pop y rumba catalana, los Gipsy Kings fueron los reyes de la música fusión a finales de los años 80 y principios de los 90, y en esta alineación se dieron a conocer, y obtuvieron sus credenciales de estrellas internacionales, algunas figuras como Chico Castillo, quien en su faceta de solista continúa exponiéndose como un emblema del género.

He sobrevivo a las modas, y me he adaptado a ellas, y hoy experimento con la música electrónica , afirmó Castillo en entrevista con La Jornada.

José Agustín Luis Castillo, de Le Blanc-Mesnil, Francia, tiene 55 años y lleva más de las tres cuartas partes de su vida dedicadas al canto. Compone y toca la guitarra, además de que su sangre funde dos culturas, y hasta tres: la francesa, la árabe y la española.

Le dicen The Gipsy, y ha hecho una sólida trayectoria que lo ha llevado a hacer giras por el planeta; ha visitado más de 60 países. Cerró con broche de oro 2022 al intervenir en el Latin Fans Fiesta del Mundial de Futbol de Qatar 2022, en un show producido por Mexihouse para Coca-Cola.

Como Chico y su Banda, ofreció un concierto en los escenarios estelares del Hotel Waldorf Astoria, en medio de la fiesta del balompié y con un público tan variopinto que jamás le quedó duda de la gran mezcla de razas que se da en un Mundial. Había de todos y para todos los gustos.

Fui muy feliz de poder llegar con mi música y con el sonido Gipsy a una de las tantas festividades del Mundial, un acto deportivo que nos une y que nos llega al corazón. Es una experiencia única.

Con los Gipsy Kings hizo populares temas como Djobí djobá y Alabina, piezas fundamentales en el repertorio que le pide su audiencia.