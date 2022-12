E

s un deber de poco más de medio siglo, un deber, no un compromiso (espero se comprenda la diferencia), que hasta ahora cumplo. Benjamín Preciado Solís, poco más de un año menor que yo (imagínese eso a mis 20) ha sido siempre mi maestro, dicho sea en general. Pero por el 68 del pasado siglo, específicamente en poesía.

Había leído, probablemente bien, a Nervo; de manera escolar y nada más, a Sor Juana. Las Rimas de Gustavo Adolfo. Quizá al más difundido Rubén Darío… Y entonces vino la conmoción de las vanguardias, por Benjamín.

No sólo, asimismo por René Ojeda, quien enredado en el lirio de Cajititlán se ahogó durante la malograda filmación del cuento de García Márquez Un hombre muy viejo con unas alas enormes, que para recurrir al lenguaje de la época estelarizaría Raúl González García de León, si es que recuerdo correctamente el nombre. Dirigiría, dirigía, Rafael Sandoval, hombre de teatro.

El colombiano, quien aceptó con mucho gusto (vi la carta), sólo se reservó el derecho a ser implacablemente crítico con los resultados, que por la muerte de René, tal vez guionista, propiamente no hubo.

Ya me perdí (mucho ha llovido desde entonces). Y el extravío trae a la memoria que también, luego de guardarlos por décadas, perdí, quién sabe cómo, los poemas del joven Benjamín, uno de los cuales, no el único, me impresionó definitivamente.