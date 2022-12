Entre los inconformes hubo quienes afirmaron haber apostado por un gol de Neymar, que llegó hasta el primer tiempo extra, sin obtener ganancias. “¿Por qué si Neymar hizo un gol y la apuesta dice ‘Anota en cualquier momento’ me marca como ‘No ganada’?, protestó uno de los usuarios bajo un seudóni-mo relacionado con los asesores de apuestas. En el caso de dicho desafío, sostuvo la empresa, el jugador debió haber anotado en tiempo regular para que resultara ganadora.

De acuerdo a nuestras reglas de apuesta, todos los mercados de partidos de futbol se consideran como 90 minutos, incluido tiempo agregado; sin embargo, no incluirá tiempos extra, a menos de que el mercado indique lo contrario , explicó Caliente ante los cuestionamientos de los usuarios.

Sin embargo, luego de que el partido se definiera en los penales, Caliente aclaró que el resultado final tenía ciertas especificaciones, entre ellas las incidencias ocurridas en los 90 minutos, la cantidad de goles por cada tiempo extra o que el desenlace fuera desde los once pasos. El mismo argumento utilizaron otros casinos como Bet365.

Las casas de apuestas online Caliente Mx y Bet365 recibieron decenas de inconformidades de usuarios que apostaron por el triunfo de Croacia sobre Brasil, en los cuartos de final de la Copa del Mundo, y que denunciaron no haber recibido el monto prometido como ganancia.

En un sólo partido de futbol, estiman especialistas, se pueden facturar hasta 180 millones de pesos con apuestas de 300 pesos en promedio. En lo que respecta a México, según un estudio realizado por la operadora Strendus y Global Sports Betting Market en 2020, consignado por la revista Forbes, se calcula que la Copa del Mundo en Qatar puede superar los 675 millones de dólares en apuestas.

Mientras Alejandra Padín jugó ayer por la victoria en penales de Croacia y logró una recompensa de +375 en su monto inicial, el cual no fue revelado por cuestiones de seguridad, decenas de quejas apuntaron a las incidencias o también llamadas ‘letras chiquitas’. “No me dieron mi apuesta por ganada porque ‘resultado final’ no incluye OT (tiempos extras) ni penales”, alegó Isaac, uno de los inconformes con la plataforma Bet365.

Una situación parecida reportaron usuarios en países como Colombia, Chile y España.

En México el partido de Argentina-Holanda, que se alargó también a los penales, generó los mismos reclamos entre apostadores. Yo fui en favor de Argentina, pero se-gún el servicio a clientes no aplica la apuesta para los penales. ¿Eso no sería trampa de ustedes? Porque al final, en el global, ganaron (los argentinos). Dos apuestas me las chingaron así , indicó la usuaria Dominik en alusión a Caliente Mx.