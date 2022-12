▲ Tonight is the Night es el título de la canción del diyéi mexicano, la cual estará disponible en todas las plataformas digitales a mediados de diciembre. Foto cortesía del artista

Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Viernes 9 de diciembre de 2022, p. a11

El diyéi mexicano MAUW estrenará su nuevo sencillo, Tonight is the Night, el cual estará disponible en todas las plataformas digitales a mediados de diciembre, además realizará una gira, que comenzará el año entrante en el país.

Con su nuevo tema, da un mensaje de esperanza a los amantes de la música electrónica, además de recordarles que el género trance no ha muerto.

Los músicos de electrónica constituyen una de las comunidades que se apoya más entre sí. Uno de sus principios es la unión. Los que amamos esa escena creemos que no existen fronteras, carteras ni religión, vivimos para esto , afirmó MAUW en entrevista con La Jornada.

MAUW es el seudónimo del compositor y productor de video Mauricio More, que fue planeado desde hace más de 15 años. Todo empezó en 2005 cuando tuvo su primer contacto con la música electrónica en el festival A State of Trance, donde conoció al diyéi y productor neerlandés Armin van Buuren.

El artista es dueño del sello Epical Records, con presencia en países de América, Asia y Europa, donde busca enaltecer el género trance el cual tiene mucha presencia en Alemania, Francia e Italia.