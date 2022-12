En tanto, Mbappé se ha convertido en la figura a seguir en el Mundial debido a sus impresionantes goles y sus asombrosas estadísticas.

Para Qatar, propietario del PSG, el máximo torneo futbolístico es una ocasión de oro para lucir al estandarte del campeón de la liga francesa, unos meses después de su mediática renovación contractual.

Desde hace varios días, el nombre y el retrato de Mbappé florecen por la ciudad de Doha, como también en sus rascacielos gemelos de Al Jaber, en el barrio de Lusail.

Multitud de luces led, instaladas en esos edificios, trazan el paralelismo entre el prodigio francés y el rey Pelé, hospitalizado en Brasil, comparando sus estadísticas.

Como el brasileño, Mbappé va camino de destrozar récords con nueve goles en once partidos de Copa del Mundo, repartidos en dos ediciones. Llega con una serie de 16 anotaciones en los 14 últimos encuentros con la selección gala, y acaba de superar a Zinédine Zidane con 33 tantos con la elástica tricolor, una cifra inédita a su edad.

Aún sin cumplir 24 años –lo hará el 20 de diciembre–, ni Cristiano Ronaldo, ni Lionel Messi, ni Diego Maradona contaban con ese número de goles y de partidos internacionales. Sólo la leyenda brasileña lo hizo mejor, con 43 goles en 42 juegos.