Por supuesto que Messi es su jugador más peligroso y creativo , admitió el técnico, quien a sus 71 años es el entrenador más veterano en la Copa. Por otra parte, no participa mucho en el juego cuando el adversario tiene la posesión. Ahí está nuestra oportunidad , destacó dando a entender que el argentino no colabora en la recuperación.

Maleficio Orange

Con una racha de 19 partidos consecutivos sin perder, Van Gaal quiere terminar en Qatar 2022 con el maleficio de la Orange: tres subcampeonatos mundiales en 1974, 1978 y 2010.

En Argentina –campeón mundial en 1978 y 1986– su colega Lionel Scaloni, bastantes años más joven, pero igual de estudioso de tácticas y estrategias, también hilvanó un largo invicto antes de la Copa del Mundo y rescató el equipo del naufragio tras la derrota ante Arabia Saudita en el debut.

Países Bajos es una selección muy equilibrada, donde todos defienden y atacan. Es un poco el resumen del futbol de ahora. Será un partido lindo de ver, ambas selecciones proponen atacar sin descuidar su defensa , apuntó Scaloni.

Respecto al mediocampista Rodrigo de Paul y el atacante Ángel Di María, quienes están en duda debido a lesiones, el timonel se mantuvo reservado para dar detalles sobre la posibilidad de que puedan jugar este viernes; no obstante, se mostró molest0 por las filtraciones del estado de salud de los futbolistas. No me atrevería a decir si estarán o no , dijo.

Será la sexta ocasión en la cual Argentina y Países Bajos se enfrenten en Copas del Mundo. Los neerlandeses se fueron con la victoria en el primer duelo en 1974, pero cuatro años más tarde, la Albiceleste tomó revancha en casa.

En Francia 1998 la Naranja Mecánica se impuso de nueva cuenta, en Alemania 2006 terminaron empatados y en Brasil 2014 Argentina equilibró las estadísticas.