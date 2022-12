Sobre si hay grupos sociales, asociaciones de juzgadores o de interés político que pudieran presionar a sus compañeros de pleno para votar por alguno de los candidatos, apuntó que los electores están dentro de la Corte no afuera, por eso, hacer campañas afuera no sirve .

Esta será la primera y última vez que el ministro Laynez pueda competir para dirigir la Corte. La presidencia de la Corte cambia cada cuatro años. La siguiente elección será en 2026 y el actual encargo de Laynez concluye el 10 de diciembre de 2030. En caso de no ser electo, no podría cumplir con el tiempo exigido en el cargo para participar.

Busco ser electo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque tengo algo que aportar en el contexto actual, pero alcanzar el cargo no es una obsesión. Tengo claro que el Poder Judicial de la Federación (PJF) debe gozar de independencia y desterrarse la percepción de juzgadores o juzgadoras que están a favor o en contra de una posición política determinada, y rechazo ser un ministro anti-4T , declaró Javier Laynez Potisek, uno de los cinco candidatos a dirigir el máximo tribunal del país.

▲ Para el ministro Laynez, en el Poder Judicial no debe haber ideología política en ningún sentido y con ningún gobierno . Foto Guillermo Sologuren

No he recibido ni espero que ocurran presiones de nadie y estoy seguro que el actual gobierno será respetuoso del proceso , declaró.

Laynez refirió lo que considera laneutralidad política que requiere la Corte: quienes formamos parte del Poder Judicial no podemos dictar resoluciones por orientación ideológica. En mi propuesta destaco la importancia de la neutralidad política. No apostar ni al fracaso del gobierno ni tampoco a compartir sus éxitos. En el Poder Judicial no debe haber ideología política en ningún sentido y con ningún gobierno .

Explicó la necesidad de incrementar la transparencia en los procesos que sigue cada caso, desde el momento en que ingresa a la Corte. Luego, en el momento en el que se completa el expediente, cuando se turna a la ponencia de un ministro y cuando ya existe un proyecto, para que no haya ‘suspicacias’ en cuanto al manejo de cada uno de los recursos que se presentan.

“No creo que sea un manejo de mala fe. Considero que no tenemos bien automatizado el cómo entra un asunto, cuáles son sus tiempos y cómo sale. Es importante que socialmente se conozca el procedimiento y al mismo tiempo, en caso de que un expediente esté muy retrasado, el sistema nos prenda un foco amarillo para decir en qué área y por qué se retuvo, si hay justificación.