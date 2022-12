L

a crisis hídrica que sacude a Monterrey, Nuevo León, generó constantes expresiones sociales de descontento a lo largo de este año. En junio las marchas y otras formas de protesta en el estado norteño se convirtieron en el centro de atención de la prensa nacional e internacional. Mientras la gente común se organizaba y demandaba soluciones al desabasto del agua, el gobernador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, y su esposa Mariana Rodríguez se dejaban ver despreocupados y hasta ofensivos en redes sociales: al mismo tiempo que la gente vivía una de las peores crisis hídricas, ellos publicaban fotos relajados en la piscina o saliendo de ducharse. Su banalidad no fue un problema de comunicación o un mensaje políticamente incorrecto , se trata de una práctica común entre júniores: exhibir los lujos de su opulencia para diferenciarse de los sectores empobrecidos.

En el estado de Querétaro, también durante mayo y junio de 2022, diferentes organizaciones sociales comenzaron a articularse para manifestar su rechazo a la Ley de Aguas , aprobada por el Congreso de mayoría panista, la cual refuerza el proceso de privatización del agua mediante concesiones, medición y cobranza hasta por 40 años. El proceso de articulación derivó en la creación de la Red en Defensa del Agua y la Vida (Redavi), creada el 21 de mayo, con el objetivo de organizar el rechazo a la mencionada ley. Entre los manifestantes que durante varias semanas realizaron reuniones, encuentros, marchas, mítines, volanteos y más, se encontraban estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, activistas ambientales, integrantes del barrio de San Francisquito, del Festival Agua que Corre, del Colectivo Bajo Tierra Museo y de las comunidades indígenas de Santiago Mexquititlán, Chitejé de Garabato y San Miguel Tlaxcaltepec.

Bajo la consigna El agua es del pueblo, ¡carajo! , la Redavi logró que su llamado llegara a más habitantes del estado, mientras especialistas y la prensa nacional e internacional comenzaron a ubicar a Querétaro entre los estados donde acontecen conflictos hídricos. Como prueba de lo anterior, basta señalar que la herramienta EJAtlas-Atlas Global de Justicia Ambiental, que se encarga de mapear los distintos conflictos socioambientales en todo el mundo, integró la entrada Agresión, detenciones arbitrarias y criminalización de la protesta ante privatización del agua en Querétaro (https://bit.ly/3OXG0fJ).

Como resultado de la Caravana por la vida y por el agua. Pueblos unidos contra el despojo capitalista (https://bit.ly/3VPcjQe) y con el objetivo de fortalecer su proceso de articulación, diferentes organizaciones y pueblos se encontraron en la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. ¡Ya no más saqueo ni contaminación! La asamblea tuvo lugar el 27 y 28 de agosto en la comunidad Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, muy cerca del antiguo Altepelmecalli o casa de los pueblos, experiencia popular de ocupación de una planta de Bonafont que luego fue recuperada por la Guardia Nacional y entregada a la trasnacional. Organizados en mesas de trabajo y mediante preguntas generadoras, los asistentes compartieron experiencias de despojo y resistencias, esbozaron un diagnóstico nacional, además de planear acciones conjuntas y una segunda asamblea en 2023. Destacó en particular el terror que viven las comunidades por parte de los grupos del crimen organizado y la permanencia de viejos grupos de caciques locales, pero ahora adscritos al nuevo partido gobernante o a sus aliados.