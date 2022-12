Carolina Gómez Mena

Hasta 2020, Michelle Chávez no pensaba que su vida daría un vuelco debido a un intento de feminicidio. El papá de mi hija me lanzó desde un cuarto piso, y se me enterró la varilla del portón, que me atravesó la pierna izquierda y me provocó una amputación arriba de la rodilla. Ahora tengo discapacidad motriz .

Esa condición puedes adquirirla en cualquier momento, soy ejemplo de ello. La vida es muy impredecible, era una persona convencional, y un día desperté en la Cruz Roja sin pierna , cuenta a La Jornada, durante la marcha que el Movimiento de Personas con Discapacidad realizó desde el Ángel de la Independencia a la calle Doctor Mora, donde llevaron a cabo un mitin.

Michelle fue uno de los cientos que, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, salieron a la calle a exigir menos barreras; más inclusión . Vistiendo prendas amarillas fluorescentes (playeras, pañoletas, tenis y gorras) y portando pancartas del mismo tono, aseguraron que enfundados con ese color ahora sí nos ven .

Gustavo Guevara (Gus), quien vive con osteogénesis imperfecta y forma parte de la coordinación del Movimiento de Personas con Discapacidad, asegura que “a la llamarada fosfo nadie la para” y destaca la urgencia de concretar una revolución anticapacitista . El capacitismo es un tipo de discriminación que considera que las personas capacitadas son la norma.

Dice que es el segundo año que marchan. “Este 2022 el lema es ‘Orgullo y dignidad’ y le apostamos a la accesibilidad universal. Todas las personas, todos los espacios”.