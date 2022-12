Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Domingo 4 de diciembre de 2022, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que aunque parezca increíble, vamos a inaugurar el año próximo el Tren Maya , y sostuvo que se trata de una obra orgullo de nuestra ingeniería civil y militar .

En un video publicado en sus redes sociales, el mandatario dijo en Tulúm, Quintana Roo, que este fin de semana realiza una visita de supervisión por distintos tramos de la obra.

El tabasqueño aseguró que el proyecto ferroviario estará listo en 2023 con sus mil 554 kilómetros, con todas las estaciones, paraderos; con toda la infraestructura, incluido el nuevo aeropuerto internacional de Tulúm.

Obra sin igual en el mundo

Acompañado por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama; por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May (encargado del gobierno federal para la obra), López Obrador afirmó que un proyecto ferroviario de esta magnitud no se está realizando en ningún otro país.

“Aunque algunos no quieran aceptarlo o no lo sepan, se necesita conocer que una obra como esta, de mil 554 kilómetros, no se está haciendo en la actualidad en ningún lugar del mundo.