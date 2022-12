“Actualmente una canción se escribe atendiendo a las ‘necesidades’ de un determinado mercado, a los vaivenes de la moda y a la opinión de expertos en vender o en competir; por eso la ‘inspiración’ está supeditada a estos elementos. Como no aspiro a romper marcas de ventas, como sé que los gritos de la moda dejan de ser últimos con una rapidez ridícula, como a los expertos no les importa la autenticidad de lo que escribo sobre mis inquietudes afectivas, sexuales o políticas y como considero que una canción mía sólo vale la pena si refleja lo que a mí me da la gana decir sin que nadie más opine, sé de antemano que este disco tiene asegurado el fracaso que merece desde que fue concebido; en vista de lo cual está dedicado y dirigido a aquellos que habiendo leído estas líneas tengan la paciencia de escucharlo.”

Siguiendo esa línea autoral, Bonilla escribió en 2004 un poema-canción intitulado Testamento. Una bella canción que, según me dijo en entrevista, la hizo con mucho amor para sus familiares.

La escribí también a manera de carta, dirigida a mis hijos Leonor, Sergio y Fernando. En la pandemia de 2020, aproveché para ponerle música. Por cierto, únicamente menciono a mis dos primeros nietos porque los otros cinco no habían nacido.

En el tema, se escucha al primer actor decir con una voz cálida:, Pues bien mis hijos tres / hago un recuento de todo lo vivido y lo pasado / de lo sufrido y de lo disfrutado / rico que he sido / el más acaudalado / por el caudal de amor que he recibido / a cambio del amor que les he dado / y bien mis hijos tres / es el momento .

En la carta-poema también destacó que pese a no tener una fortuna, era el más afortunado. Y bien mis hijos tres / mi testamento / yo nunca he sido práctico / ni serio / y sin fortuna, el más afortunado / dueño de nada / voy al cementerio / encuerado / tranquilo / enamorado .

Y continúa, yo no soy pasado / ni seré futuro / yo estoy siendo / no quise ser el hombre de una esquina / o escusado de pájaros / estatua / o la inmortalidad de marquesina .

El actor asimismo dejó clarolo que quería que sucediera con élen su último adiós, Y alguna petición cuando me entierren / si van a hacer mis órganos donar / no se avergüencen cuando los entreguen porque voy a dejarlos muy gastados / una caja de pino muy barata / y algo será de mí la hierba fresca / que nutrirá mi pudrición sensata .