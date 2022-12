Bueno, lo cierto es que, en general, en los ingresos vinculados al alza del mínimo todavía no se superan los dos mínimos actuales. ¿Por qué se incrementó el porcentaje de ocupados en ese rango de casi 5 mil pesos al mes? Especialistas en ocupación, empleo y remuneraciones dan razón de múltiples movimientos entre rangos de ingreso, muestran ascensos y descensos, pero –aseguran– los movimientos netos de ocupados son señalados en los resultados de la ENOE. Ha habido un movimiento neto de rangos superiores a rangos inferiores, son pocos los casos en que se logra un nuevo empleo, formal, con ingresos que permiten subir de rango salarial.

La precariedad salarial domina y las tendencias de salarios contractuales, de salarios de cotización del IMSS y de salarios de la industria de la construcción, lo muestran.

En muchos casos el incremento al mínimo no se aplica, por la sustitución de trabajadores por nuevos con menor salario o por movimientos salariales vinculados a otros ajutes, como el del INPC. A este respecto, por ejemplo, se me observa la necesidad de hacer el análisis en unidades de medida y actualización (UMA), referencias económicas en pesos, para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos existentes en las leyes, pero los resultados no son muy diferentes. Incluso hay un cambio más drástico entre 2018 y 2022. Los ocupados con ingresos menores a un salario mínimo se incrementaron absoluta y relativamente. En el tercer trimestre de 2018 representaban 16 por ciento del total y en igual periodo de 2022, el doble, 32 por ciento. Sí, se duplicaron relativamente. Complejo y paradójico asunto si asumimos, efectivamente, que un salario mínimo de hoy es 58 por ciento realmente superior al salario mínimo de 2018 y que a partir de enero de 2023 será superior en 75 por ciento. En este núcleo de datos hay que descubrir tendencias a largo plazo, de antes, de ahora y de nuestro futuro próximo y repensar las políticas públicas a impulsar.

Está de por medio el bienestar a largo plazo de los trabajadores y sus familias. De veras.

antoniorn@economia.unam.mx