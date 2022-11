Ana Mónica Rodríguez

Miércoles 30 de noviembre de 2022

Una historia personal, autobiográfica y entrañable es la que Demián Bichir, escribió, dirigió y actuó en la cinta Un cuento de circo & a love song, un homenaje a Stefanie Sherk, quien además de haber sido su esposa, fue su actriz, en esta aventura maravillosa y poética .

Bichir, en entrevista con La Jornada, se refirió a su ópera prima, la cual realizó con mucho esfuerzo y corazón. Afirmó: En realidad, los momentos difíciles de esta historia de amor ocurrieron después de que se filmó; lo único que puedo decir, es que si en algo nos hermanamos y empatizamos los humanos es en que todos hemos sufrido la pérdida de seres amados y, si no, les tengo malas noticias, pues va a ocurrir, sí o sí, porque es el único proceso natural que nadie puede evitar. Todos los que hemos tenido una perdida, sabemos que aprendes a vivir con ella, no necesariamente a borrarla, porque no se trata de eso .

Esto tiene un significado más importante para mí y la familia de Stefanie (fallecida en 2019), pues ellos pudieron ver la película en Denver con ella, y ahora, el hecho de que se complete el ciclo es también importante, ya que me gusta terminar todo lo que empiezo y cerrarlo; además, el trabajo de ella es verdaderamente hermoso, es el personaje más complicado de la historia, pues tiene una tridimensionalidad maravillosa. Ella lo acogió con poder, determinación y una gallardía increíble; básicamente así nos conocimos .

Metáfora del teatro

El actor, que ha sido postulado al premio Óscar, recordó: Esta historia la escribí hace mucho tiempo porque me sucedió; de hecho lo del circo es un metáfora del teatro, porque mis hermanos y yo crecimos ahí. Hay muchas metáforas y analogías de mi vida fáciles de identificar, incluso de mi trajín de México a Estados Unidos. Es decir, de esta necia aventura de irme a un lugar del que ni siquiera hablaba el idioma, pero siempre he sido, como dice mi madre, pata de perro y nunca me he quedado quieto en algún sitio .

En Un cuento de circo & a love song, filmada en México y Nueva Orleans, cuenta con un elenco inigualable , donde resurge el personaje central de nombre Refugio, hijo de una acróbata, de quien se devela su vida, desde su infancia hasta la edad adulta. Crece en un circo y emprende su camino, a lo largo de muchos años, en busca del amor verdadero; la redención juega un papel vital, pero hay una buena dosis autobiográfica y, a partir de ahí, se detonan varias situaciones , aseguró Bichir.