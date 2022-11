Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de noviembre de 2022, p. 34

A 12 años de sufrir en carne propia violencia vicaria, Mildred Sáenz celebró que este martes el Congreso de la Ciudad de México aprobara el reconocimiento de este tipo de violencia en la ley local.

En ese entonces la ex pareja de Mildred comenzó a envenenar a la pequeña, pero la violencia no paró ahí: el hombre, a bordo de un coche, arrastró a la mujer unos 30 metros. Hasta ese momento Sáenz no sabía que ambos hechos eran casos de violencia vicaria e incluso intento de feminicidio.

Luego de advertir que solicitaría la guarda y custodia de su hija, señaló: “Mi hija fue envenenada, hoy tiene 21 años y tristemente yo ya no la puedo recuperar, (…). Mi ex pareja y su señora madre manipularon a mi hija y ahora ella no me quiere ver, no quiere saber nada de mí, (…), dice que no tiene madre, que tal vez fue un vientre de alquiler el que la tuvo”, dijo Mildred, quien es activista de Cam Cai, colectiva que apoya a las mujeres contra la violencia vicaria.

Con 43 votos a favor, el Congreso capitalino reformó la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir el concepto de violencia vicaria, que se comete por personas que tengan una relación de matrimonio o sentimental y que provoquen la separación de la madre de sus hijos o cualquier persona vinculada significativamente con ella por medio de la retención, maltrato, amenaza o puesta en peligro, con la finalidad de controlarla..