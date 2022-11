L

os directivos de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) saben que no están viviendo una globalización franciscana, sino una mundialización de apetitos desbordados de lucro. En la sociedad contemporánea se piensa que lo importante es contar con muchas cuentas bancarias pletóricas de bienes y dinero. Para esos señores dirigentes Francisco de Asís era un ingenuo y Gandhi un pelmazo; nunca habrían sido mostrados en las famosas revistas del corazón donde aparecen tantas personalidades elitistas, como ciertos ex presidentes de México.

Para efectuar las célebres copas del mundo futboleras, la FIFA organiza un conglomerado de acuerdos comerciales con muchas empresas patrocinadoras de esos eventos y no le va mal en el festín. En todo el proceso la FIFA ha ganado desde hace cuatro años 7 mil 500 millones de dólares y espera ganar 10 mil millones de dólares en 2026. La FIFA no se preocupa mucho por atender los padecimientos de las poblaciones donde se efectúen esos torneos; por ejemplo, celebró la Copa del Mundo en 1978 en Argentina sin tener la más mínima preocupación de sentirse un poco aturdida por la terrible dictadura militar que privaba en ese país. Los magnates de la FIFA alegan que ellos no intervienen en política y sólo se dedican generosamente a ofrecerle esparcimiento a la humanidad entera.

Desde 2014, los directivos de la FIFA decidieron que la máxima festividad futbolera se efectuara en lo que el analista William Robinson llama espacios globales de intensa acumulación. Qatar es uno. Ya no se quiere que el festín se celebre en países subdesarrollados donde hay muchos rezagos y atrasos en la organización.

En el mundo actual las más poderosas empresas trasnacionales generan megaproyectos empresariales con objeto de lograr máximas utilidades; en estos megaproyectos se invierten miles de millones de dólares; se desarrollan enormes infraestructuras e instalaciones, edificios a veces colosales, se emplea personal administrativo calificado, se recurre a facilidades logísticas y por lo común gozan de prebendas fiscales.

En tales megaproyectos es muy importante abatir costos; por ello se recurre con frecuencia a la automatización y muy en especial a los migrantes, quienes por lo general constituyen una mano de obra muy barata, carecen de seguros y prestaciones, no cuentan con servicios de salud o de viviendas decorosas, sus recursos alimentarios son escasos, son fácilmente despedibles y deportables, y muy vulnerables debido a la carencia de las organizaciones gremiales. Es claro que los tiburones empresariales pretenden desarrollar un proletariado del siglo XIX en pleno siglo XXI.

Qatar es una joya de la corona explotadora; allí se practica la explotación laboral en gran escala, se anulan los derechos democráticos, se reprime a los disidentes, se discrimina a las mujeres y a las minorías sexuales y se violan los derechos humanos en general. Es un lugar donde también muchos inversionistas procuran valerse de oportunidades para hacer rendir a sus capitales.