Periódico La Jornada

Martes 29 de noviembre de 2022, p. 6

Doha. La FIFA abrió un expediente disciplinario a Alemania ayer, pero no por la protesta de sus jugadores, cubriéndose la boca con las manos, antes de un partido del Mundial la semana pasada. El caso corresponde a la decisión de la federación alemana de no presentar a ningún jugador en la conferencia de prensa obligatoria en la víspera de los encuentros, explicó el organismo. La agrupación teutona ha criticado a la FIFA por su rechazo a permitir que los capitanes de algunas selecciones europeas emplearan en Qatar un brazalete de la campaña antidiscriminación One love.