No es una manera de evadir la covid-19, sino una manera de pensarla con más profundidad, teniéndola como lo que es: la reiterada experiencia de la humanidad a lo largo de toda su vida de que somos frágiles, mortales.

Así, echó mano a autores que vivieron el padecimiento como enfermos o enfermas, por ejemplo, las escritoras Katherine Anne Porter y Virginia Woolf. Ambas la abordaron como el enfrentamiento de la muerte por los individuos, y hay otros que hablan de la enfermedad como hecho social, como la muerte de una ciudad. Este sería el caso de Daniel Defoe, con una crónica de peste en Londres .

El filósofo destaca que una línea importante en su investigación es la crisis ontológica que ha enfrentado la humanidad, provocada por las emergencias sanitarias. Creer que somos inmortales, todopoderosos, que podemos dominar la naturaleza y no vamos a pagar las consecuencias es un error .

Otro de los hilos conductores es el concepto de la solidaridad, afirma Armando Bartra. “La identidad y la causa que estamos defendiendo y reivindicando ahora es la humanidad entera. Tiene que ser con los seres humanos que estamos padeciendo.

“El objetivo de todo ser individual es tratar de reducir el dolor, de atenuar el sufrimiento. Esa es la primera tarea. Después vendrán las ideologías, los proyectos políticos, las militancias partidistas, las afiliaciones a un gremio u otro.