Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Domingo 27 de noviembre de 2022, p. 9

Con la participación de alrededor de 300 familias de desaparecidos, comenzó la séptima Brigada Nacional de Búsqueda, que a lo largo de dos semanas realizará actividades en 20 municipios de Morelos. Son seis ejes de intervención que llevarán a cabo en iglesias, escuelas, sensibilización, búsqueda en campo y en vida e identificación.

En el inicio de esta brigada, Alan García, representante de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), resaltó que este proyecto “nos ha ayudado a romper el silencio, a impulsar y mantener viva –quizás como nadie– la búsqueda por la verdad, la memoria, la justicia y el encuentro. Porque con su palabra y ejemplo ha colocado un antídoto contra las atrocidades que lamentablemente aún perduran en México y que se siguen cometiendo día con día”.