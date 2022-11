En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (que se conmemora cada 25 de noviembre) y de los 16 días de activismo contra las agresiones de género, la agrupación civil refiere que, además, 63 por ciento de las consultadas en el análisis señalan que su abogado o abogada no se cercioraron de que no haya sido abusada sexualmente al momento de la detención.

En cuanto a la maternidad dentro de prisión y las condiciones en que viven las mujeres y sus hijos, igualmente se encontró que urgen políticas e iniciativas que atiendan sus necesidades para ejercer una maternidad plena .

Entre algunos de los problemas a que se enfrentan están la carencia de espacios exclusivos para mujeres (en México, más de 60 por ciento de ellas siguen en penales mal llamados mixtos); servicios deficientes de salud, seguridad y custodia; falta de acceso a alimentación adecuada para ellas y sus hijas e hijos; procesos de tortura y violencia física en su detención . También existe falta de actividades laborales, de capacitación y de espacios para la educación inicial .

En el encuentro Los derechos de las mujeres madres en reclusión, la abogada Harumy Ramos Elizalde indicó que 344 niños y niñas viven junto a sus madres en prisión y ellas duermen en la misma cama y comparten con sus hijos sus alimentos .

Debido a que no hay guarderías, a las mujeres no se les permite trabajar, porque no hay quien cuide de los niños, porque no pueden ser cuidados ni por un custodio ni por otras compañeras .