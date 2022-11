Pero el adiós a Milanés en España también se lo dieron sus compañeros de profesión, con algunos de ellos cómplices en numerosas aventuras, tanto de grabaciones de discos como de giras y conciertos. Desde la Sociedad General de Autores (SGAW) se mostró el luto público en días como éste y se expresó un mensaje en el que se advirtió que es difícil transmitir lo que se siente cuando se pierde a un creador universal como Pablo Milanés. Su voz, su música y su sensibilidad nos quedará para siempre. Un beso fuerte para su familia .

Joaquín Sabina se limitó a publicar una foto en la que están los dos juntos, con el mensaje: Días de gloria que habla de cómo pasan los años y el tiempo sin que uno se dé cuenta .

Otros intérpretes españoles, como Andrés Suárez, también lamentaron su muerte: Se me ha muerto un amigo y no tengo palabras. Ni voz. Nunca voy a olvidar cómo me cambiaste la vida; todo lo que hiciste por mí. Me supera el dolor. Gracias Pablo, en mi nombre y en el de mi familia. Siempre te recordaré con este mismo amor . El actor español Juan Echanove señaló la soledad es un gran pájaro grande, multicolor, que ya no tiene alas para volar. Te voy a echar mucho de menos, hermano. Te vamos a echar tanto de menos. Qué pena más grande .

Rozalen expresó su profundo pesar: “Qué pena más grande, maestro Pablo…Guardo en la memoria aquel día en Cartagena como uno de los más felices de mi vida…Gracias por tu vida y tus canciones. Un brindis al cielo”. Víctor Manuel y Ana Belén, con el que compartieron escenario, escribieron un mensaje y publicaron un video del cantautor asturiano y de Milanés. El grupo Efecto Mariposa señaló en un mensaje que hoy sólo podemos tener grandes recuerdos de este día, qué bonito fue conocerle y qué triste que justo hoy en el día de la música nos deje. Descansa en paz Pablo, todo nuestro cariño para su familia .

En un primer momento se pensó en poner la capilla ardiente en el Tanatorio de San Isidro, pero finalmente se decidió que se hiciera en la Casa de América a partir de hoy, donde se espera que miles de personas acudan a darle el último adiós en Madrid.