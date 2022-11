En el mejor de los casos es un disparate. El gobierno democrática y legalmente constituido representa como ninguno otro a la mayoría. No tiene ventaja en el Congreso para reformar la Constitución, pero sí las leyes. Por tanto, hará la reforma posible, aunque sea insuficiente para mejorar la representación institucional de todos, no sólo la de la élite política, la que continuará siendo parte de todos y, al mismo tiempo, el segmento social del privilegio.

l presidente López Obrador convocó a sus electores a la marcha que encabezará el próximo 27 de noviembre. Esos electores son del pueblo, los de abajo. Los veremos marchar. Ha debido hacer esta convocatoria porque el bloque, aún fragilón, de la élite política, está en contra de su propuesta de reforma electoral. La demanda central de este bloque fue resumida con la frase: El INE no se toca.

Sorprende que una reforma menor para la vida de la mayoría haya generado tal irritación entre la élite. Ni esa, ni ninguna otra reforma legal, ni las políticas públicas, han tocado los intereses más preciados de la élite. La balanza de la actividad del gobierno se ha inclinado apenas un tanto hacia el pueblo, cumpliendo con el propósito de la 4T de que por el bien de todos, primero los pobres.

La reforma propuesta, además, costará menos a los electores, desplazando así algunos recursos más hacia los excluidos de siempre. Además, tendremos un método superior con la implantación gradual de urnas electrónicas. Es a estas mejoras evidentes que la élite se opone rabiosamente. Esa oposición cobra su sentido de mayor crudeza cuando las imágenes de la marcha insensata son ubicadas en el contexto del movimiento concreto de una sociedad capitalista: los privilegios de la élite que protesta y marcha provienen de los de abajo: ese es el fondo que defienden los encolerizados de arriba.

Por su talante obtuso, la oposición a la reforma está muy bien representada por el Alto Vacío, Vicente Fox. Todos a una con este patético personaje de la élite ensoberbecida. Por su sentido aberrante, la oposición está bien representada por la señora clasemediera pobretona, chabacana y soez, que se dirigió al Presidente llamándolo indio de Macuspana pata rajada : racista por adopción de los valores del supremacismo blanco propio de la élite dominante; no eran pocos los marchistas provenientes de este segmento social; clasemedieros que no entienden nada sobre lo que existe y lo que se propone, pero que odian a AMLO. Agustín Carstens representa bien a esa élite ahíta con los bienes que no produjo, pero que desprecia a quienes los producen. Se sumó a la defensa del INE el actorcillo de mente harapienta Eduardo Verástegui, jefe de la torquemada ultraderecha mexicana.

Marchante de la 13N, también estuvo el prosopopéyico de sangre azul panista Creel Miranda; el inenarrable Alito y su autofestejada corrupción; los Zambrano y Ortega del PRD gozosos de ser jalados por el tren elitista que va arrojando algunas sobras. Empresarios y señoras emperifolladas. La marcha del odio elitista fue exitosa. Los privilegios fueron defendidos a capa y espada.