Las hermanas, de las pocas personas a bordo que sabían nadar, se lanzaron al agua durante horas para disminuir el peso de la embarcación hasta que pudiese acercarse a la orilla. Nos dio mucho, mucho miedo, aunque seamos nadadoras , recordó Yusra, preocupada entonces porque había un niño en el bote, pese a que ella misma tenía sólo 17 años. Es el mar, no es la piscina y no sabes qué hacer .

Al llegar a Berlín, entró en un club de natación y conoció al entrenador que la ayudó a clasificarse para los Juegos Olímpicos.

La piscina era mi lugar seguro, incluso en Alemania , explica, asegurando que la ayudó a integrarse. Conocí a mucha gente y se convirtieron en una especie de familia para mí , asegura.

Las Mardini confiaron su historia al escritor británico Jack Thorne y a la directora galeso-egipcia Sally El Hosaini, y las hermanas francolibanesas Nathalie y Manal Issa las interpretaron. Ellas vienen de Líbano. Entienden lo que pasamos, y creo que eso fue muy, muy importante , asegura Yusra, quien con su hermana logró llevar después a sus padres y hermana menor a Alemania.

Sin embargo, Sarah y otros activistas se enfrentan a cargos penales en Grecia –que incluyen espionaje, falsificación y ayuda a una organización criminal– acusados de auxiliar a migrantes a cruzar el mar Egeo.

Esta siria de 27 años, que también fue competidora profesional, regresó a la isla griega de Lesbos como voluntaria y supuestamente se unió a una ONG de búsqueda y rescate, entre 2016 y 2018.