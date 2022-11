▲ Editado por el sello Siglo XXI, el libro es una autobiografía oral , producto de largas conversaciones en mazateco que el autor mantuvo con la curandera. En la imagen, incluida en la obra, María Sabina de visita en la casa de Álvaro Estrada. Foto Álvaro Estrada

“Es decir, desvía del camino que permite entender que, en principio, los rituales de María Sabina eran actos sacramentales, de comunión con los hongos (niños santos, como ella los llamaba), considerados entes sagrados que se incorporan al cuerpo y, por tanto, ella se convertía en un ser también sagrado. Estaba consagrada por el hongo y así lo explicaba en sus cantos (‘soy mujer espíritu’, ‘soy mujer de luz’). Literalmente, se trata de un acto equivalente a la eucaristía cristiana.”

En Huautla, afirmó el antropólogo, le tienen mucho aprecio a María Sabina. Hace algunos años que estuve ahí para la fiesta de muertos, y su tumba estaba repleta de flores. Se ha organizado un festival en su memoria; por supuesto que ya empieza a tener tintes turísticos.

El especialista insistió en que en la época de la chamana mazateca y aún ahora, ha habido muchos prejuicios en torno a los hongos, a los que erróneamente se les ha catalogado como drogas: “Es un equívoco muy grande, porque no toman en cuenta su origen natural. No son adictivos y no provocan conflictos sociales o brotes sicóticos, si éstos no están latentes. Sin embargo, estas plantas no son golosinas y eso hay que entenderlo con mucha seriedad.

“María Sabina hizo una gran aportación para comprender la naturaleza de una cultura, la mazateca, que sería una suerte de espejo de otras, respecto del uso de plantas sagradas. Basta recordar las crónicas del siglo XVI que registraron, por ejemplo, el día en el que estuvieron 2 mil danzantes en la plaza del Templo Mayor, en la entronización de Moctezuma II, consumiendo hongos durante cuatro días.

“Hay que derribar con inteligencia, buenos argumentos y conocimiento esa barrera de la incomprensión en torno a estos rituales. Por eso, este libro será un nuevo descubrimiento de la figura de María Sabina, quien en sus cantos chamánicos decía: ‘Soy mujer remolino, soy mujer que chifla, soy mujer que hace girar, mujer sabia en medicina, mujer estrella Dios’.”