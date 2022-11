Al respecto, conductores de estos vehículos consultados sobre las medidas, aseguraron que están obligados a portar casco y contar con licencia de manejo tipo A, como establece el artículo 45 de la citada norma.

Además, la exigencia a las empresas de reparto de que las unidades cuenten con un seguro obligatorio también es una disposición vigente en el artículo 46 del reglamento; no obstante, los conductores solicitaron que la cobertura no sea sólo para terceros, sino que también los incluya, porque se encuentran en riesgo por accidentes.

Seguros y extorsiones

Lo que deberían de hacer es que haya seguros especiales para los repartidores, porque no hay. Hace un año me accidenté y el seguro no quiso hacerse cargo de lo que me pasó porque, según, no les tocaba , comentó Elías Landeros, repartidor.

En relación con el incremento de los operativos, expusieron que este año aumentaron, pero los policías abusan , acusaron.