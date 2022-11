Pienso que todas estas personas están defendiendo intereses particulares de grupos que quieren continuar con los muchos privilegios que tienen y por eso no me representan.

No estoy de acuerdo con los intereses de la marcha. Pero me parece sano que haya otras expresiones. Para que Morena no se duerma en sus laureles.

Silvia Hernández Luelmo /CDMX

No creo ya en los políticos mercaderes de MC, PRI, PAN, PRD ni por quienes convocaron a la marcha en defensa del INE.

José Ignacio Ramírez / Guadalajara

No me siento representado por ninguno de esos políticos enlistados ni por el INE. Este organismo es excesivamente caro, lleno de privilegios y poder. Su representante y consejeros no me parecen imparciales, se mueven por intereses de partidos políticos, grupos y amiguismos. Se requiere una reforma urgente para reducir diputados, senadores, consejeros, que la elección del representante del INE y consejeros sean por voto popular.

Ma. Elisa García Ramírez / CDMX

La marcha denotó dos características de sus participantes: encono e ignorancia; encono de la clase política y empresarial contra un régimen que les ha arrebatado buena parte de sus privilegios, e ignorancia (o de plano mala fe) de la gran mayoría de los asistentes, que decían querer evitar una eventual desaparición del INE que nadie ha planteado siquiera.

Mauricio Herrera Rangel / CDMX

El Foro México

Fox, Osorio Chong, Alito, la maestra Elba Esther Gordillo, etcétera, son los que más daño le han hecho a la democracia. Son lo más bajo de la política. Son ruines y siniestros. Han dañado con robo, saqueo y violencia al pueblo de México. Jamás me representarán esos bandidos. Muchos de ellos ya deberían estar en la jaula, perdón, en la cárcel.

Carla Rangel Solís / CDMX

Gracias a la marcha del domingo 13 de noviembre conocí el rostro soez, de los títeres de la obra: Alí Babá y los 40 ladrones. Desafortunadamente estuvieron ausentes los titiriteros. Si ganara lo que perciben los consejeros electorales claro que sí, jaja. Y también hay que quitar diputados; sonmuchos, ya ni los gringos, y eso que tienen mucha más población, y es más grande su territorio.

Armando Barreto /CDMX

