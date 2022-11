Elefantes y bailarinas en topless

Durante tres horas, Babylon relata Los Ángeles de los años 1920 y 1930, con sus suntuosas fiestas con drogas, elefantes y bailarinas en topless y sus costosos rodajes en el desierto californiano.

También aborda temas como el racismo y el efecto devastador que la cambiante tecnología tuvo en las estrellas del cine mudo, muchas de las cuales fueron abandonadas casi de la noche a la mañana por la industria.

Chazelle dijo que se inspiró para hacer la película después de leer sobre el extraño fenómeno en el que, a fines de la década de 1920, hubo una ola de suicidios, muertes que parecen haber sido sobredosis de una droga suicida .

Este suceso coincidió con la transición al cine sonoro en Hollywood y es lo que le dio esa cara brutal , según el director, que creó sus personajes basándose en varias estrellas y magnates reales de la época.

Pitt explicó que había hablado con Chazelle sobre este periodo durante el cual Hollywood era el salvaje oeste.

Había descartado esa era, realmente no le había prestado atención, porque no es un estilo de actuación con el que me identifique , indicó.

Pero reconoció que encontró un verdadero encanto y una calidez en esas películas cuando terminó sentándose a ver algunas a instancias de Damien.

Las reseñas de Babylon permanecen bajo embargo hasta su estreno.