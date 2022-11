▲ El cantautor señala que le exaspera la imagen llena de clichés que hay sobre su figura, la cual califica de caricatura. Realizará Contra todo pronóstico en 2023. Foto Europa Press

Inspiración y motor

Pero su inspiración y su motor al día de hoy es otro: La poesía es lo que más me interesa en el mundo, más que la música. Y no me siento minusvalorado como poeta, aunque sí me gusta decir que en mis canciones hay mejor poesía que en mis sonetos , explica.

Sabina también admitió que lleva un tiempo muy enfadado con el siglo XXI, por esta época que cada vez entiende menos, tanto su lenguaje como los derroteros en los que se precipita la humanidad de la mano de personajes como Donald Trump o Vladimir Putin. He estado tiempo muy enfadado con el siglo XXI porque veía que todo lo que pasaba, Trump, Putin, eran cosas feas. Incluso el lenguaje de la gente se ha ido degradando. Aunque como me ponía muy pesimista, el otro día me puse a pensar en cosas buenas y me acordé lo pronto que se consiguió una vacuna para el covid. Y, de todas las revoluciones del siglo XX, las únicas que avanzan son la feminista y la LGBT .

Sabina tiene previsto iniciar en el 2023 una gira por España y algunos países de América Latina, que durará prácticamente todo el año. En México dará seis conciertos: cuatro en la capital, uno en Guadalajara y otro Monterrey. “Aunque tanta gente lo piensa, realmente no sé ni yo mismo si es la última o la penúltima gira, pero en el título está dicho todo Contra todo pronóstico. Lo que sí sé es que salir de gira e ir a Latinoamérica me cura de todas las tonterías”.