El investigador también aseguró que a diferencia de otros intelectuales que quieren figurar , González Casanova está presente en las luchas que decide respaldar, como un soporte y no como un protagonista.

Rivera Mir trazó una ruta por la amplia obra bibliográfica del ex rector de la máxima casa de estudios, destacando la peculiar mirada latinoamericana de González Casanova y su incansable papel de animador de empresas culturales en todo el subcontinente.

María de Jesús Patricio recalcó el compromiso del homenajeado con los pueblos indígenas y dijo que su obra ha ayudado a las comunidades a entender cómo los asuntos globales afectan a escala local. Ha ayudado a entender el despojo disfrazado de desarrollo que padecen los pueblos originarios.

Hernández Navarro destacó que el científico social ha abierto enormes ventanas para asomarse y comprender a la sociedad latinoamericana y los cambios en el mundo , que fue discípulo de Alfonso Reyes, y alumno de Fernand Braudel y George Gurtvitch, comenzó su formación estudiando contabilidad en una escuela privada, tras la tragedia que representó la muerte de su padre, y que su primer y aburrido trabajo fue de ayudante de cajero en un banco, donde debía clasificar papeles por sus colores.

Hernández Navarro siguió el recorrido por el largo camino de González Casanova: de El Colegio de México a sus estudios en Francia, y de ahí a una infatigable labor que se tradujo en 24 libros, sin contar los 32 en los que participó como coordinador o editor.

Entre las historias que fueron reseñadas por Luis Hernández Navarro están también su papel en la fundación de La Jornada. En palabras del autor de La democracia en México: “Me acuerdo en sueños de aquella noche en que llegaron varios amigos. Más que mi memoria, me despertó su consternación. Acababan de renunciar a un periódico en el que se hacía cada vez más difícil trabajar… Cuando me contaron de su renuncia, recuerdo que les dije con cierta irresponsabilidad: ¿Y por qué no fundamos otro? Era uno de esos desplantes de juventud que a veces provocan efectos reales”.