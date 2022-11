Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 15 de noviembre de 2022, p. 4

Lo asumió como tema obligado y lo abordó sin ambages, porque si matizo no se entiende , aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador. So pretexto de defender al Instituto Nacional Electoral (INE), la marcha contra la reforma “fue muy importante... como una especie de striptease político, público, del conservadurismo”.

¡Ni modo que Madrazo, Elba Esther y Fox sean demócratas!, ¿no? –y soltó una carcajada–; ¡Woldenberg!, el que convalidó fraudes electorales .

Fueron críticas que acompañó con diversos materiales durante la conferencia de ayer: ¿Por qué no pones la cartelera de los demócratas? Las fotos de los que fueron a la marcha, nada más para que quede claro que no es el INE .

En la pantalla del Salón Tesorería apareció entonces la lista remitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana: Claudio X. González, Margarita Zavala, José Narro, Miguel Ángel Osorio Chong, Alejandro Moreno…

Una galería de políticos y líderes empresariales sobre cuyas trayectorias ironizó el Presidente: La señora de Calderón, demócrata. Por respeto a ella no voy a ampliar mi comentario. La señora Claudia Ruiz Massieu, sobrina de Carlos Salinas. Tampoco voy a ampliar mi comentario, no hace falta. Santiago Creel, ¡imagínense! La Coparmex, un sector del PAN y que me fue acusar con el rey... Claudio X. González, de los que participaron en el fraude de 2006 .

Voy a acusar al clero

Un repaso que abarcó hasta la jerarquía católica mexicana, cuyo desempeño, en la visión presidencial, es contraria al liderazgo social de Francisco, quien es un Papa progresista, defensor de los pobres, no de los potentados, no de los oligarcas, no de los corruptos, no de los antidemocráticos. Defensor de causas justas. Por eso ya los voy a acusar a los que están defendiendo a estos potentados y fifís y aspirantes a fifís .