omo destino sin remedio, todo nos hace pensar que la marcha del domingo pasado será otro movimiento estéril de la derecha. Dijeron no y sólo no.

Otra vez, como lo hemos dicho muchas veces en este espacio, la derecha no ofrece nada a cambio de su no. No tiene proyecto, no tiene plan alternativo, no tiene nada que dar más allá de la corrupción y la desigualdad mostrada durante muchos años de dominio.

La pregunta cabe, es obligada: ¿volvería a votar por Vicente Fox?, ¿confiaría en Roberto Madrazo?, ¿pondría en manos de Elba Esther el destino político del país?, ¿iría a las urna a votar por Alito Moreno y por el PRI?

También desfilaron las fuerzas beligerantes, los cabezas rapadas caminaron con toda libertad por Paseo de la Reforma sin recibir ninguna amenaza, y uno que otro de los que mandan y que el próximo fin de semana se reunirán para alimentar el descontento, el odio, lo que manejan a la perfección, pero sin un plan que vaya más allá de lo que ya conocemos y que dejó al país en el atraso.

También fueron a gastar los tenis algunos de los que hace casi seis años vociferaban y pedían la renuncia de los consejeros electorales luego de calificar las elecciones en Coahuila y el estado de México como fraudulentas. A la cabeza de ellos Emilio Álvarez Icaza, el mismo que ahora dice defenderlos.

Bien decía Santos Discépolo, en el memorable Cambalache: en un mismo lodo, todos manoseados , para referirse a lo disímbolo de los personajes que se exhiben sin rubor, esta vez, si me lo permiten, en la vitrina de nuestra realidad.

Pero quienes acudieron al llamado de la Iglesia, de la iniciativa privada de Fox y Beatriz Paredes, salieron conscientes del engaño. Sabían que no se trataba de la defensa de lo indefendible ni de proteger lo que aún sigue dañado, sino de mostrar su coraje, de manifestar que ellos no se dejan gobernar por uno que no habla como ellos, que no piensa como ellos que es diferente a ellos y que no se ha dejado asimilar por ellos.