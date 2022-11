Afp

Periódico La Jornada

Martes 15 de noviembre de 2022, p. 26

Lima. El presidente de Perú, Pedro Castillo, lamentó ayer que en su país todavía existan comunidades indígenas de la Amazonia que se comuniquen entre sí mediante señales de humo, y prometió acabar con las brechas tecnológicas en pleno siglo XXI.

Durante una reunión con dirigentes de la etnia amazónica asháninka en el Palacio de Gobierno, en la que escuchó sus demandas, Castillo aseguró que en Perú hay comunidades que utilizan señales de humo para intercambiar información .

Yo he visto compañeros que tienen que hacer una fogata para interactuar con otra comunidad, porque no hay otra forma. Eso es cierto, totalmente , enfatizó el mandatario ante una veintena de líderes indígenas y altos funcionarios del gobierno.

Castillo, ex maestro rural y ex dirigente sindical de 53 años, exhortó a los viceministros a visitar las comunidades indígenas y proponer soluciones que pongan fin a esa situación, porque eso no debe seguir pasando, nuestros niños deben tener otro futuro .