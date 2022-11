Ap

Periódico La Jornada

Martes 15 de noviembre de 2022, p. 8

Los Ángeles., Jennifer Siebel Newsom, directora de documentales y esposa del gobernador de California, Gavin Newsom, se echó a llorar unos minutos después de su testimonio cuando se le pidió que identificara a Harvey Weinstein en el estrado de los testigos.

Newsom, de 48 años, era una actriz impotente que intentaba abrirse camino en Hollywood en 2005, cuando Weinstein la violó durante lo que ella pensó que sería una reunión para hablar sobre su carrera en un hotel de Beverly Hills, dijo el fiscal de distrito adjunto Paul Thompson durante las declaraciones de apertura del juicio.

Los abogados de Weinstein dicen que ambos tuvieron relaciones sexuales consentidas y que ella buscó usar al poderoso productor para avanzar en su carrera.

Newsom es conocida como Jane Doe # 4 en el juicio y, al igual que en los otros, Weinstein está acusado de violar o agredir sexualmente. Su nombre no se menciona en la corte, pero tanto la fiscalía como la defensa la identificaron como la esposa del gobernador durante el juicio y el abogado de Newsom confirmó a The Associated Press y otros medios de comunicación que ella es Jane Doe #4.