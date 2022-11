Drago introduce al escucha: Egresé de la escuela de malandros en los años 90; como quien dice, me gradué de culero; saliendo me hice sicario, dicen que maté a más de 100 cabrones, pero sólo eso, dicen. Esta es mi historia, de lo que aprendí, de quiénes lo aprendí y del lugar dónde me lo enseñaron .

Espejo oscuro de la sociedad

En Escuela de malandros, Reyes Spíndola sintetiza la problemática: Los jóvenes que delinquen son el espejo oscuro de la sociedad; en los próximos años 11 mil niños y adolescentes pisarán alguno de esos centros por homicidio, robo a mano armada o narcotráfico .

En el podcast también se reúnen los testimonios de otros corregendos , como se llama a los menores recluidos, que se forman como delincuentes en condiciones de extremo machismo y violencia.

Patricia Reyes Spíndola cumplió 50 años de trayectoria en 2020, pero la pandemia obligó a cancelar cualquier intento de celebración. Ya tengo 52 y mi escuela, 32; este año en alguna de las funciones que haremos para los exámenes organizaremos un pequeño festejo; mi hermana y yo arrancamos la academia, luego entró mi sobrino y con todos los maestros que llevan años con nosotros nos vamos hacer una pequeña fiesta entre cada función .

A lo largo de cinco décadas, sostuvo la actriz, he aprendido mucho; imagínate sigo tomando clases, incluso cuando veo que hay un curso interesante o una nueva técnica, pues me pongo al día para compartir la experiencia con las nuevas generaciones .

Puntualizó: Los jóvenes tienen que entender que en esta carrera nunca se deja de estudiar, que es como los bailarines que ensayan cada día, con la desventaja de que hay una edad en la que ya no pueden, pero los actores siempre podemos: hay papeles desde bebé hasta la abuelita del chocolate. No tenemos una edad para parar .

Cuando me dicen “por qué no para –tengo 69 años–, les respondo que voy a hacerlo cuando se me quiten los nervios para ir a trabajar o el día en que no emocione que me llamen para algo. Ahora estoy emocionadísima con la serie que estoy haciendo para Vix, la cual terminamos a mediados de diciembre”.

Es decir, mientras sienta eso, mi niña interna sigue viva; voy a seguir jugando. Si me llega un papel, me siento feliz, lo cual es muy sano para mantenerme activa, viva y con deseos de hacer las cosas .

Reyes Spíndola, quien encabeza la academia de actuación, Motivación y Mejoramiento Studio, ha realizado alrededor de 56 películas, participado en 38 obras de teatro, 26 telenovelas y en diversos programas.