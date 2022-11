Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 15 de noviembre de 2022, p. a11

Mánchester. Cristiano Ronaldo aseguró sentirse traicionado por el Manchester United, y que el entrenador, Erik ten Hag, y otros dirigentes del club trataban de forzarle a marcharse.

En una entrevista con Piers Morgan, el cinco veces Balón de Oro, de 37 años, reflejó que pasa por un mal momento. El técnico holandés, quien se hizo cargo de los Diablos Rojos en mayo pasado, no le da muchos minutos de juego.

El portugués no fue convocado para el partido del pasado domingo de la Liga Premier, en el que su equipo venció 2-1 al Fulham.

No le respeto porque no me muestra ningún respeto , mencionó el jugador el pasado domingo en la charla con el periodista de la televisión británica TalkTV.

No sólo el entrenador, sino otras dos o tres personas en el club. Me siento traicionado , añadió.