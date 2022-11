Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Martes 15 de noviembre de 2022, p. a11

El legado de Tigres en la Liga Mx Femenil parece imparable y ahora, bajo el mando de la canadiense Carmelina Moscato, conquistó su quinto título al vencer 2-0 (global 3-0) al América, que se marchó entre la desilusión. Ante su público en un pletórico y entusiasta estadio El Volcán, los goles de Lizbeth Jacqueline Ovalle y Belén Cruz desataron el festejo para mantenerse como reinas de la categoría.

Los nombres de Liliana Mercado, Ofelia Solís, Natalia Villarreal, Nancy Antonio, Nayeli Rangel, Belén Cruz, Ovalle y Fernanda Elizondo destacan ahora en la historia de la Liga Mx Femenil al levantar su quinto trofeo como auriazules. Logro poco usual en cualquier categoría.

Carmelina Moscato, la primera entrenadora extranjera en coronarse en la liga, festejó junto a las jugadoras que entonaban un clásico muy ad hoc: We are the Champions.

Si hay un lugar en México donde la fiesta del futbol femenil se vive a tope, es Monterrey. Entre banderines auriazules, bombas de humo y un rugido clásico de la región, la escuadra de la UANL fue recibida al arribar al estadio para disputar su octava final de la categoría. Hinchas de Tigres ¿cuál es su profesión? La U, la U, la U, Tigres, Tigres , gritaban los aficionados mientras llegaba el autobús de las Amazonas.