Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Martes 15 de noviembre de 2022, p. 31

La Ciudad de México garantizó en todo momento el derecho a la libre manifestación de los participantes en la marcha contra la reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró la titular del Ejecutivo local, Claudia Sheinbaum Pardo.

Fue libre manifestación, como siempre en la ciudad , resaltó la jefa de Gobierno en conferencia de prensa, y agregó que durante la movilización las autoridades capitalinas estuvieron pendientes de que se realizara sin contratiempos.

Destacó que no hubo necesidad de ningún tipo de intervención y que la marcha transcurrió en lo general de manera pacífica y se desarrolló libremente, como sucede con todo tipo de manifestaciones que se realizan en la capital del país.

Ante las acusaciones de que la declaratoria de contingencia ambiental del pasado sábado tenía como intención inhibir la participación en la marcha, Sheinbaum Pardo aclaró que se trata de una decisión técnica sustentada en proteger la salud de los ciudadanos ante los altos índices de contaminación.

Y es importante que se sepa, porque la jefa de Gobierno no participa en la determinación de si hay contingencia o no; solamente se me informa , pues hay una norma federal que establece bajo qué condiciones se declara una contingencia.

Es una determinación técnico científica, insistió, que toma un grupo de especialistas de las secretarías de Medio Ambiente del gobierno federal, así como del estado y la Ciudad de México a partir de números, datos.