Ap

Periódico La Jornada

Viernes 11 de noviembre de 2022, p. 8

Atlanta. Jane Fonda considera que el trabajo de la organización no lucrativa con sede en Georgia que fundó para prevenir el embarazo adolescente se ha vuelto mucho más importante desde que la Corte Suprema de Estados Unidos revocó el fallo que garantizaba el derecho al aborto en el país.

La activista, galardonada con el Óscar, ha sido una crítica abierta de la decisión de la corte, que ha calificado de inadmisible .

El mundo, tras la revocación del fallo Roe vs. Wade, será más difícil para las chicas, pues son ellas las que tendrán que engendrar a un bebé sin acceso al aborto, el trabajo para combatir el embarazo adolescente también se debe enfocar en los varones, afirmó Fonda, quien se encontraba ayer en Atlanta para recaudar fondos a fin de celebrar el 27 aniversario de Campaña de Georgia para el Poder y Potencial de los Adolescentes.

Debemos ayudar a nuestros muchachos a entender que no tienen que embarazar a una chica para ser hombres, que ser un hombre real significa cuidarse, respetar su cuerpo y el de su pareja , señaló Fonda a The Associated Press. Las cosas son mucho más difíciles para los chicos y las chicas ahora, así que enseñarles herramientas sobre su salud reproductiva, en torno a cómo mantenerse saludables, evitar embarazos, decir no y tener decisión sobre su cuerpo, esas cosas son mucho más importantes que nunca .

Fonda, de 84 años, fundó la Campaña de Georgia para la prevención del embarazo adolescente en 1995, cuando vivió en Atlanta y cuando Georgia tenía la tasa más alta de niños nacidos de madres tan jóvenes en Estados Unidos.