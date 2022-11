En tanto, el seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, afirmó que sus jugadores no se censurarán al abordar la cuestión de los derechos humanos en el certamen.

La FIFA, que prohíbe los mensajes políticos, pidió la semana pasada a las selecciones que se concentren en el futbol y que no entren en batallas ideológicas .

Copenhague. La FIFA prohibió a Dinamarca entrenarse con camisetas en defensa de los derechos humanos para todos (Human Rights for All) en el Mundial de futbol en Qatar, anunció la federación danesa.

De la misma manera que otras naciones han hablado de este torneo y de los problemas referentes a los derechos humanos, nosotros hemos sido muy claros sobre nuestra posición al respecto , añadió.

Sobre la comunidad LGTB+ estamos del lado de la inclusión y eso no cambiará. Si esta comunidad no fuera fuerte, Inglaterra no hubiera ganado la Eurocopa femenina.

En los últimos días generaron controversia las declaraciones de un embajador catarí del Mundial, Khalid Salman, quien fue criticado por calificar la homosexualidad de daño mental en una entrevista con la televisión alemana ZDF.

Por otra parte, un grupo de jugadores de Estados Unidos fue de los primeros entre las 32 selecciones clasificadas para el Mundial que aterrizó en el aeropuerto internacional Hamad de Doha, a 10 días del inicio del torneo.

Su vuelo procedente de Nueva York fue uno de los primeros en utilizar la parte nueva del aeropuerto, abierta el mismo jueves.

El Team USA, dirigido por el estadunidense Gregg Berhalter desde diciembre de 2018, entrará en liza en la competición frente a Gales el 21 noviembre, antes de medirse a Inglaterra el 25. Su partido más esperado le enfrentará a Irán el 29, en un duelo cargado de connotaciones políticas.

Inglaterra es la favorita del grupo, uno de los que se presentan en principio más abiertos.