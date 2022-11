Jesús Estrada y Juan Carlos G. Partida

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de noviembre de 2022, p. 9

El secretario de Gobernación, Adán López Hernández, afirmó ayer en Chihuahua que el ex presidente Felipe Calderón anda lloriqueando porque dice que ya lo estamos acusando en las cortes internacionales, ¿no? Este gobierno no acusa a nadie, lo acusaron ciudadanos que presentaron la denuncia, pero que espere pacientemente, porque cuando se habla de crímenes de lesa humanidad la justicia llega . Más tarde, en Jalisco, aseguró que no es gratuito que Calderón no se atreva a poner un pie en el país, vive huyendo en el extranjero .