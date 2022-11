▲ La refoma electoral es para transformar el INE, no para desaparecerlo, ratificó el Presidente en la mañanera de ayer. Foto Yazmín Ortega Cortés

Destacó que Córdova jamás se pronunció cuando se cometieron fraudes electorales. Sin embargo, era especialista en la materia, pero no se metió nunca en honduras. Siempre fue un simulador .

El mandatario centró sus críticas a la labor del INE en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012. En el primer caso, recordó que ante los reclamos de fraude, su movimiento y millones de ciudadanos exigieron el recuento de votos, lo que el organismo no aceptó.

Seis años después, agregó, cuando se confirmó que el PRI y su candidato, Enrique Peña Nieto, rebasaron por mucho el tope de gastos de campaña, se denunció. “¿Y cuál fue el dictamen? Que los que habíamos rebasado de tope de campaña éramos nosotros, no el PRI y su abanderado.

Pasa el tiempo y viene todo el escándalo de Odebrecht; ahí está la denuncia en la Fiscalía General de la República. El encargado de finanzas del PRI era Emilio Lozoya, quien después fue director de Pemex, y por eso está preso. ¿Ese es el INE que defienden? , enfatizó.

La reforma, argumentó, pretende transformar la institución electoral, no desaparecerla, para evitar situaciones similares. ¿Cómo no vamos a hacer nada si hemos sabido y hemos sido víctimas del fraude en México, que son una vergüenza mundial? ¿Cómo aceptar que cueste tanto hacer las elecciones y además que no sean confiables?