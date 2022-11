Además, comentó que después de ese informe, en el que se dio a conocer que se trata de un feminicidio, Uriel Carmona le envió un mensaje por celular a Godoy con el vínculo de una página de pornografía, y tras el cuestionamiento de la fiscal, respondió que no había sido él; hora y media más tarde aseguró que le habían hackeado su teléfono.

¿Qué le quieren arreglar a la carpeta? Así de franco lo digo , cuestionó la mandataria, al criticar que la fiscalía morelense no sólo haya hecho una investigación desaseada y encubridora, sino que aún no quiera entregar la información que se le solicitó.

La mandataria hizo un llamado a los diputados del Congreso de Morelos, en particular a las mujeres, para que pidan la revisión de este caso, pues resulta indignante que se quiera encubrir un feminicidio y se diga que el problema es que “ella broncoaspiró porque venía muy alcoholizada (…), cuando resulta que ella tiene muchos golpes”.

Reiteró que de no haber intervenido la fiscalía capitalina, este feminicidio hubiera quedado impune, porque el fiscal de Morelos no quería llegar ni a la verdad ni a la justicia. Tenemos todo este cúmulo de información que hemos hecho público, que muestra que no estaba actuando; es más, que miente .

Dijo que el presunto feminicida y su familia tienen varias empresas con domicilio fiscal en Morelos, y ya los detalles de los vínculos que hay le corresponde a la fiscalía darlos a conocer.