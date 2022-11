I

ninterrumpido ha sido el triunfo diplomático de Cuba, pues desde 1992 ha logrado el contundente rechazo de la comunidad de naciones al ilegal cuan brutal bloqueo que el gobierno estadunidense aplica en contra de la isla desde hace seis décadas. Treinta años al hilo de condena permanente por parte de la mayoría (98 por ciento) de los países representados en la ONU, con sus respectivas resoluciones para poner fin a tan ignominiosa acción de Washington, la cual, como denuncia el canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha tenido el pernicioso efecto de una pandemia permanente, de un huracán constante .

El problema es que dada la estructura de mando en la Organización de Naciones Unidas, todas esas resoluciones vergonzosamente no han tenido consecuencias para el agresor, pero sí para el agredido: sin importarle la decisión de la mayoría, Washington mantiene a capa y espada el bloqueo (aderezado con una serie de leyes primitivas en contra de la isla), porque de forma por demás antidemocrática las veta en el seno del Consejo de Seguridad, es decir, el mismo verdugo que ilegalmente ha bloqueado a Cuba durante 60 años permanentemente ejerce su derecho de pasarse por el arco del triunfo la decisión de la comunidad de naciones (y el caso de la isla no es el único).

No sólo eso: los países que mayoritaria y permanentemente han condenado el bloqueo no dicen ni hacen nada para que las resoluciones se apliquen y sean efectivas, para que Estados Unidos acate la decisión de prácticamente todos los países representados en la Asamblea General. No es algo nuevo, porque desde 1992 ha sido la constante en esa instancia a la hora de votar a favor de Cuba, la agredida, y en contra del gobierno estadunidense, el agresor. Y todavía algunos dicen que la ONU funciona bien .

En la votación más reciente, la del pasado jueves, 185 países (98 por ciento de los 189 representados) condenaron el bloqueo. Sólo el propio Estados Unidos, de la mano de Israel, se manifestó en contra y otro par (Brasil, de Bolsonaro, y Ucrania, el nuevo juguete de los gringos con el costosísimo payasito de la tele, Zelensky) se abstuvo. Y esta ha sido la historia desde 1992.