Periódico La Jornada

Sábado 5 de noviembre de 2022, p. 9

Ante la inconformidad de la afición por el nombramiento de Rafael Puente del Río como nuevo técnico de Pumas, jugadores como Nicolás Freire, Juan Dinenno y Julio González respaldaron al timonel y aseguraron que confían en él para sacar adelante al equipo.

No lo conozco, pero he tenido referencias de él como persona y profesional y me saco el sombrero. Es un tipo que lo demostró el jueves en su primera charla, nosotros apoyaremos su proyecto, tenemos las condiciones y en conjunto iremos por el logro , mencionó Freire ayer luego de los exámenes médicos que realizó una parte del plantel antes de la pretemporada.

Asimismo, el capitán auriazul indicó que el equipo desea dejar atrás lo sucedido en el reciente torneo Apertura 2022, donde no lograron avanzar ni a la fase de repechaje.

Tratamos de limpiar la cabeza, porque nos afectó cómo terminó el semestre pasado. El futbol da revanchas y estamos preparados para este nuevo torneo , aseveró el defensa argentino, quien además reveló que en el siguiente certamen tratarán de emular al actual campeón Pachuca, pues fue un equipo de mucha intensidad y un modelo a seguir .

Por su parte, Dinenno detalló que en su primera práctica el timonel les dejó una impresión muy positiva. Viene con la misma ilusión que tenemos todos de trascender, dejó en claro que el único camino es el trabajo y el esfuerzo diario, y esa es una ideología que ya tenemos .