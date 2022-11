Y, sobre el poder del superhéroe que quisiera encarnar describió: “Quisiera curar a todos los niños malitos, me siguen mucho; de hecho tengo que ver al Micky, un carnalito que tiene cáncer y me está hablando su amá, que son sus últimos días; también quisiera salir en una película con poderes de componer, de curarlos: si les falta un pie, ponerles uno; a mi primo le acaban de quitar un ojo… y sí estaría chido una película donde ahí me la rifaría, o una del barrio, con la realidad”.

Sobre esta participación dijo: Estoy contento de representar a la bandera de México y a toda mi raza; con muchas ganas de seguir en estos proyectos (fílmicos) y no va a ser la única vez que me vean en esto del cine; me gustaría aventármela de actor y escribir canciones para películas .

No tengo la culpa de que crecí en el barrio, pero no por eso significa que tengo un corazón malo, siempre le damos el buen ejemplo a los niños y así vamos a seguir , expresó el músico guanajuatense en conferencia de prensa.

El intérprete de Debo entender y Así soy expresó su sentir sobre el clímax, que vive en su carrera: Apenas está empezando; no siento que ya la hice, no me creo nadie, porque siempre hay alguien mejor, pero esto es el inicio de algo muy grande y con muchas metas por cumplir. Me siento normal, igual que todos, pero agradecido con los fans, tengo aprendizaje de cómo escribir, cantar y cómo es la industria, pero me falta mucho por aprender. A lo mejor esto es el inicio de algo chido, grande .

Del músico se sabe que regresa constantemente al lugar donde creció, que no olvida sus raíces; pero también se ha dicho que ha sido detenido por consumir mariguana en la vía pública en la Ciudad de México, así como por presuntamente disparar arma de fuego, junto con su escolta, en Manzanillo, Colima.

El rapero aseguró sobre cómo maneja esas situaciones: la neta casi no me pongo a ver chismes, carnal; casi siempre estoy escribiendo canciones o ando haciendo algo con mi gente; sí me llego a enterar de cosas que dicen en Internet, pero no me causa nada, ni coraje, ni me hace hablar; cada quien es libre de criticar y ni me pongo a criticarlos. Sólo pienso en lo que tengo que solucionar de mis errores y qué es lo que está bien, pero a veces, aunque hagas las cosas bien, te critican .

Sostuvo: “Sí me gusta echar fiesta, pero ni yo mismo me dejaría verme mal, siempre traigo la línea hasta donde debe ser; sí me echo unas chelas, pero no lo hago público, me las echo como todos ustedes”.

Además, dijo, los polis son mis compas; neta, somos amigos; les dije: oigan necesito darle promoción a un acto; me voy a echar un gallo (cigarro de mariguana) y me echan a correr, pero como sé que la gente es chismosa, les nombré la fecha de mi concierto del 12 de noviembre, pero ya sabía que iban a hablar. Por eso dije, que todo estaba bien .

Luego de su exitosa gira por 15 ciudades de Estados Unidos, el rapero que acapara los primeros lugares de las plataformas digitales, con su gira Mar y Tierra Tour ha conseguido más de 16 fechas agotadas desde su inicio y ha llegado a distintos lugares de México y Estados Unidos.