Lunes 31 de octubre de 2022, p. 17

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) sostuvo que los ahorros de la subcuenta de vivienda de los derechohabientes no se pierden a pesar de no ser usados para un crédito hipotecario.